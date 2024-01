Claus, Fabrini e Vilarinho, inclusive, já estão escalados para jogos deste fim de semana. Os dois primeiros estarão envolvidos em São Bernardo x Ituano, no domingo (21) e São Paulo x Santo André, no sábado (20), pela estreia do Paulistão, respectivamente. O último estará em Goiatuba x Morrinhos, pelo Campeonato Goiano, no domingo. Ramon Abatti ainda não foi escalado no Campeonato Catarinense.