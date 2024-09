Chapecoense respira e Botafogo-SP vence o Goiás: veja como foi o final da 25ª rodada da Série B

Chapecoense vence e soma pontos importantes na luta contra o rebaixamento (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 00:08 • Rio de Janeiro (RJ)

A 25ª rodada da Série B teve sequência nesta segunda-feira (9). O destaque ficou no segundo jogo da noite, com a vitória da Chapecoense sobre a Ponte Preta por 2 a 0, fora de casa. Na primeira partida, o Botafogo-SP derrotou o Goiás por 1 a 0, em Ribeirão Preto (SP).

PONTE PRETA 0 x 2 CHAPECOENSE

A partida, que aconteceu no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), decretou o fim de uma sequência de 10 jogos sem vitória na Série B da equipe de Chapecó (SC), sendo cinco derrotas e cinco empates. Os gols da partida foram marcados por João Paulo, aos 37 minutos, e por Mário Sérgio, aos 88 minutos. Vale lembrar que Giovanni Augusto desperdiçou uma cobrança de pênalti na segunda etapa.

Por outro lado, a derrota dessa sexta foi o sexto jogo sem vitória na Série B, da Macaca, sendo três empates e três derrotas. Lembrando que o zagueiro Sérgio Raphael foi expulso, aos 69 minutos, devido a uma entrada dura no jogador adversário, que resultou no pênalti desperdiçado pela Chapecoense.

Um momento triste que ocorreu na partida foi a substituição do meia da Ponte Preta, Ramon Carvalho. O jogador precisou ser levado pela ambulância para o hospital, após cair meio zonzo no gramado. Anteriormente, o atleta havia aberto a cabeça, após um choque com o jogador da Chapecoense.

Com o resultado, a Chapecoense avança para a 18 colocação, com 25 pontos, enquanto a Ponte Preta permaneceu na 14 posição da Série B, com 29 pontos conquistados.

Ponte Preta e Chapeconse se enfrentaram pela Série B (Foto: Diogo Reis/AGIF)

BOTAFOGO-SP 1 X 0 GOIÁS

O duelo que ocorreu no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), não gerou muitas emoções. Apesar de ter começado melhor a partida, a equipe de Goiânia foi perdendo o ímpeto ao longo da partida, até sofrer o gol na segunda etapa.

Por outro lado, a equipe mandante se superou e iniciou uma crescente já no meio da primeira etapa. Após algumas jogadas trabalhadas, o Botafogo-SP chegou ao gol da vitória com Sabit Abdulai, aos 83 minutos, com um chute de extrema felicidade. O meia ganês marcou o seu primeiro gol com a camisa do time paulista.

Com o resultado, O Botafogo-SP chegou à 13 colocação, com 30 pontos, enquanto o Goiás permaneceu na 11 posição da Série B, com 33 pontos conquistados.