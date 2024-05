CBF toma decisão com futuro do Brasileirão; datas de jogos e rebaixamentos são temas

Conselho Técnico da CBF tomou decisões sobre o futuro do Brasileirão (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 16:45 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o Brasileirão será encerrado no dia 8 de dezembro, como estava previamente decidido no calendário. Com isso, a competição não será prolongada devido a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul.

Por conta do adiamento de duas rodadas do torneio, o Conselho Extraordinário definiu que as partidas serão realocadas em Datas Fifa, embora a entidade não tenha passado a nova tabela detalhada. Além disso, o Campeonato Brasileiro seguirá com quatro rebaixamentos.

- Vamos usar algumas datas Fifa. Foi discutida uma flexibilização, possivelmente até uma inversão de mando quando necessária. Vamos analisar caso a caso - disse Júlio Casares, presidente do São Paulo ao fim da reunião.

Interrompido para não causar ainda mais dano aos clubes do Rio Grande do Sul, que estão com quatro jogos atrasados, o Brasileirão será retomado no fim de semana. Único mandante dentre os três clubes do estado, o Grêmio sediará o duelo contra o RB Bragantino no Couto Pereira, em Curitiba.