CBF detalha seis rodadas a partir da retomada do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (16), a tabela detalhada das rodadas 13 a 18 do Brasileirão Série A, que serão disputadas a partir de julho, com a retomada da competição após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. A Diretoria de Competições da entidade definiu datas, horário e locais dos jogos.

O retorno do Brasileirão vai ocorrer em 12 de julho, com duas partidas, envolvendo equipes que não estão no Mundial de Clubes, cuja decisão está marcada para o domingo, 13: Internacional e Vitória se enfrentam no Beira-Rio, às 16h30; e Bahia e Atlético-MG jogam na Arena Fonte Nova, às 21h.

A tabela dessas rodadas, no entanto, ainda está incompleta. Os jogos pela 13ª rodada das equipes que disputam o Mundial de Clubes (Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras) ainda não foram detalhados. O mesmo ocorre com as partidas das 14ª e 16ª rodadas do Brasileirão envolvendo os times que estão no play-off da Copa Sul-Americana (Vasco, Grêmio, Atlético-MG e Bahia).

A última rodada do turno do Brasileirão está prevista para o fim de semana dos dias 9 e 10 de agosto e ainda será detalhada pela CBF.

Veja as rodadas do Brasileirão detalhadas pela CBF:

13ª RODADA

12/07 16:30 Internacional x Vitória Beira-Rio Porto Alegre/RS 12/07 21:00 Bahia x Atlético-MG Arena Fonte Nova Salvador/BA 13/07 19:00 Corinthians x Red Bull Bragantino Neo Química Arena São Paulo/SP 13/07 20:30 Cruzeiro x Grêmio Mineirão Belo Horizonte/MG 13/07 20:30 Fortaleza x Ceará Arena Castelão Fortaleza/CE 14/07 20:00 Juventude x Sport Alfredo Jaconi Caxias do Sul/RS A definir — Flamengo x São Paulo Maracanã Rio de Janeiro/RJ A definir — Vasco da Gama x Botafogo Mané Garrincha Brasília/DF A definir — Santos x Palmeiras Vila Belmiro Santos/SP A definir — Mirassol x Fluminense José Maria de Campos Maia Mirassol/SP

14ª RODADA

15/07 21:30 Botafogo x Vitória Nilton Santos Rio de Janeiro/RJ 16/07 19:00 Palmeiras x Mirassol Allianz Parque São Paulo/SP 16/07 19:30 Ceará x Corinthians Arena Castelão Fortaleza/CE 16/07 20:00 Red Bull Bragantino x São Paulo Nabi Abi Chedid Bragança Paulista/SP 16/07 21:30 Santos x Flamengo Vila Belmiro Santos/SP 17/07 19:30 Fluminense x Cruzeiro Maracanã Rio de Janeiro/RJ A definir — Atlético-MG x Sport Arena MRV Belo Horizonte/MG A definir — Grêmio x Fortaleza Arena do Grêmio Porto Alegre/RS A definir — Bahia x Internacional Arena Fonte Nova Salvador/BA A definir — Juventude x Vasco da Gama Alfredo Jaconi Caxias do Sul/RS

15ª RODADA

19/07 16:00 Fortaleza x Bahia Arena Castelão Fortaleza/CE 19/07 17:30 Vasco da Gama x Grêmio São Januário Rio de Janeiro/RJ 19/07 18:30 Mirassol x Santos José Maria de Campos Maia Mirassol/SP 19/07 18:30 Vitória x Red Bull Bragantino Manoel Barradas Salvador/BA 19/07 21:00 São Paulo x Corinthians Morumbis São Paulo/SP 20/07 11:00 Internacional x Ceará Beira-Rio Porto Alegre/RS 20/07 16:00 Cruzeiro x Juventude Mineirão Belo Horizonte/MG 20/07 17:30 Palmeiras x Atlético-MG Allianz Parque São Paulo/SP 20/07 17:30 Sport x Botafogo Ilha do Retiro Recife/PE 20/07 19:30 Flamengo x Fluminense Maracanã Rio de Janeiro/RJ

16ª RODADA

23/07 19:00 Fluminense x Palmeiras Maracanã Rio de Janeiro/RJ 23/07 19:00 Ceará x Mirassol Arena Castelão Fortaleza/CE 23/07 19:30 Corinthians x Cruzeiro Neo Química Arena São Paulo/SP 23/07 21:30 Santos x Internacional Vila Belmiro Santos/SP 23/07 21:30 Red Bull Bragantino x Flamengo Nabi Abi Chedid Bragança Paulista/SP 23/07 21:30 Vitória x Sport Manoel Barradas Salvador/BA 24/07 19:00 Juventude x São Paulo Alfredo Jaconi Caxias do Sul/RS A definir — Vasco da Gama x Bahia São Januário Rio de Janeiro/RJ A definir — Atlético-MG x Fortaleza Arena MRV Belo Horizonte/MG A definir — Grêmio x Botafogo Arena do Grêmio Porto Alegre/RS

17ª RODADA

26/07 18:30 Botafogo x Corinthians Nilton Santos Rio de Janeiro/RJ 26/07 18:30 Mirassol x Vitória José Maria de Campos Maia Mirassol/SP 26/07 18:30 Fortaleza x Red Bull Bragantino Arena Castelão Fortaleza/CE 26/07 18:30 Sport x Santos Ilha do Retiro Recife/PE 26/07 21:00 Palmeiras x Grêmio Allianz Parque São Paulo/SP 27/07 16:00 São Paulo x Fluminense Morumbis São Paulo/SP 27/07 16:00 Cruzeiro x Ceará Mineirão Belo Horizonte/MG 27/07 18:30 Internacional x Vasco da Gama Beira-Rio Porto Alegre/RS 27/07 18:30 Bahia x Juventude Arena Fonte Nova Salvador/BA 27/07 20:30 Flamengo x Atlético-MG Maracanã Rio de Janeiro/RJ

18ª RODADA