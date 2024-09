CBF define local do clássico entre São Paulo e Corinthians, pelo Brasileirão

São Paulo e Corinthians se enfrentarão no Mané Garrincha (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 19:01 • Brasília

A CBF confirmou, nesta sexta-feira (13), o local para o clássico entre São Paulo e Corinthians, válido pela 28ª rodada do Brasileirão. A princípio, a partida com o mando Tricolor estava marcada no MorumBis. Agora, as equipes se enfrentarão no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 29 de setembro às 16h.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na data do clássico, o MorumBis irá receber um show da turnê de Bruno Mars no Brasil. Com isso, a direção do São Paulo firmou um compromisso com a Arena BRB com a condição de mandar seus jogos para o Mané Garrincha quando seu estádio for receber eventos.

Já no próximo dia 22, a Arena em Brasília será palco para a partida entre Vasco e Palmeiras, com o mando do time carioca. Enquanto Botafogo e Grêmio irão se enfrentar no dia 29 - um dia antes do clássico paulista - também no Mané Garrincha.