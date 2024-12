CBF anuncia premiação recorde para times do G-4 da Série B

Nesta terça-feira (10), A CBF anunciou o valor da premiação aos times que garantiram o acesso à Série A desta temporada. A organizadora da competição ofereceu o maior valor da história do torneio: R$ 7,5 milhões divididos entre os quatro clubes.

Santos, Mirassol, Sport e Ceará subiram para a primeira divisão do futebol brasileiro. A premiação da CBF é 15% maior em relação ao ano passado e é um recorde na história da competição desde que ela passou a ser disputada no formato de pontos corridos, em 2006.

O Peixe, campeão da Série B, vai receber a maior quantia da premiação. A CBF vai depositar R$ 3,5 aos cofres do alvinegro praiano pela conquista. Com 68 pontos, o Santos venceu 20 jogos em 38 rodadas da competição.

Mirassol, Sport e Ceará, os segundo, terceiro e quarto colocados, respectivamente, vão receber o mesmo valor pelo acesso. Cada equipe vai arrecadar um prêmio de R$ 1,35 milhão pela conquista da vaga para a próxima edição do Campeonato Brasileiro Série A.

O Sport garantiu vaga na primeira divisão apenas na última rodada, após bater o Santos por 2 a 1 na Ilha do Retiro, em Recife (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Aumento na premiação

Na temporada passada, a CBF premiou o Vitória, equipe campeã da Série B, com R$ 2,5 milhões. Os demais times que garantiram vaga na primeira divisão, Juventude, Criciúma e Atlético-GO arrecadaram R$ 833 mil ao final da competição

O valor da premiação é muito diferente da oferecida na Série A. Nesta temporada, a CBF ofereceu R$ 177,9 milhões aos primeiros quatro colocados do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, campeão do torneio, ficou com R$ 48,1 milhões.