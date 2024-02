- Vendo o último jogo da Seleção, contra a Argentina (pelas Eliminatórias), eu fiquei assim… e o Emerson é um bom jogador. Hoje, eu acho que ele é mais um zagueiro do que um lateral. O lateral precisa chegar no fundo, ele precisa cruzar, ele precisa ter uma visão. Muitas vezes eu tava vendo ele jogar de costas (…) Mas o lateral precisa cruzar, mesmo que ele não chegue no fundo. Precisa fazer um cruzamento. Ele não deu um cruzamento no jogo. E isso me preocupa - afirmou Jorginho ao "Só Resenha Podcast".