Na partida de ida, empate sem gols. O que deixa com que o vencedor saia com o título em mãos e, em caso de novo empate, a partida seja decidida nos pênaltis. Por decidir a partida em casa, o Brusque terá o fator torcida a seu lado para poder empurrar o time em busca da taça, mas Luizinho Lopes não deverá contar com Luis Henrique, desfalque por ter sido expulso no último final de semana, O treinador terá que achar um substituto para o jogador na finalíssima, com o restante da equipe sendo praticamente o mesmo que foi a Manaus na ida.