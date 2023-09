>Assista aos jogos do seu clube do coração com aquela gelada! Copo Stanley a partir de R$120,00



Diante dessa situação, o avante tem ciência dessa experiência. Porém, sem deixar de exaltar seus companheiros mais jovens:



- Sei da minha responsabilidade, há outros jogadores experientes também, então, sempre ajudamos com conselhos e passamos tranquilidade aos mais jovens do elenco. Sabemos da capacidade de todos para fazer uma boa segunda fase.



O grupo do Bernô na segunda fase é composto por Brusque, Operário e São José-RS. Na chave em questão, os dois primeiros caíram de divisão, logo, merecem mais atenção na análise feita por Bruno.



- Grupo difícil, com equipes tradicionais e experientes, mas estamos nos fortalecendo e nos preparando, pois queremos o acesso. É o objetivo principal e o São Bernardo nos dá totais condições para buscar - finalizou.