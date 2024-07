Botafogo x Internacional: como é o retrospecto do confronto?

Artur Jorge, treinador do Botafogo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

No topo da classificação do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebe o Internacional neste sábado (20), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Enquanto o Glorioso busca a vitória para tentar ampliar a vantagem na liderança, que atualmente é de três pontos, o Colorado, sob o novo comando de Roger Machado, quer virar a chave do mau momento na temporada: são sete jogos sem vencer.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Mas, o que dizem os números do confronto entre Botafogo e Internacional?

Botafogo x Internacional: Raio-X

O retrospecto geral de Botafogo e Internacional é equilibrado: em 69 jogos, o Internacional venceu 28, perdeu 21 e empatou 20. A vantagem colorada é refletida pelo retrato recente dos duelos, já que o Inter venceu seis dos últimos oito jogos.

No último encontro dos clubes dentro das quatro linhas, na rodada final do Brasileirão 2023, Enner Valencia, Alan Patrick e Pedro Henrique garantiram a vitória do time gaúcho por 3 a 1 no Beira-Rio e colocaram um ponto final segundo turno melancólico do Botafogo.

Aliás, o placar com muitos gols tem sido comum em confrontos entre o Glorioso e o Colorado: quatro dos últimos cinco jogos teve pelo menos três gols. Outro fator comum nos jogos recentes é a falta de empates. A última vez que o placar de um confronto terminou igual foi há mais de dez anos, pelo Brasileirão de 2014.

Além disso, uma estatística que chama atenção é que os times não empatam por 0 a 0 desde o Brasileirão de 2006.

Roger Machado comanda treinamento antes da viagem ao Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação/Twitter)

FATOS DO DUELO:

1 - O Internacional lidera o confronto até nas partidas como visitante: são 12 vitórias, 12 empates e nove derrotas.

2 - Os dois últimos jogos terminaram com o placar 3 a 1.

3 - A maior goleada do confronto é do Botafogo: 5 a 1, no Brasileirão de 2004.

4 - O resultado mais comum entre Botafogo x Internacional é a vitória Colorada por 1 a 0.

5 - O Botafogo balançou as redes adversárias em 65% dos confrontos, enquanto o Internacional, em 71%.

Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Aproveite para garantir a camisa mais queridinha do ano. Compre agora a camisa do Fogão de 2024! Quero comprar

Informações gerais da partida

Botafogo x Internacional

Data: 20/07/24, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Transmissão: Premiere