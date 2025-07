AO VIVO: assista à apresentação de Danilo, reforço do Botafogo

O Botafogo apresenta nesta sexta-feira (25), no Estádio Nilton Santos, o volante Danilo como novo reforço. Revelado pelo Palmeiras, o jogador de 24 anos estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, e assinou com o Glorioso até julho de 2029. Acompanhe ao vivo a entrevista coletiva:

continua após a publicidade

➡️ Davide Ancelotti aproveita semana cheia de treinos, raridade no calendário

➡️ Reformulação e novos destaques: a janela de transferências do Botafogo

Danilo chega como a contratação mais cara a história do Glorioso, superando a de Thiago Almada. A transação pelo meio-campista brasileiro foi fechada em 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões), enquanto a pelo argentino, atualmente no Atlético de Madrid, foi de 25 milhões de dólares (R$ 137 milhões à época). As conversas foram facilitadas pela boa relação entre John Textor e Evangelos Marinakis, dono do Forest.

continua após a publicidade

O jogador chega com a missão de suprir a ausência de Gregore, vendido ao Al-Rayyan, do Catar. Danilo estava na lista de transferências do clube inglês após temporada em baixa por lesão no tornozelo esquerdo.

Danilo no Lonier, Centro de Treinamento do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️ Mateo Ponte projeta desafio do Botafogo contra o Corinthians e elogia Davide Ancelotti

Pelo Nottingham, o novo reforço do Botafogo disputou 62 jogos, sendo 47 como titular. Ele marcou seis gols neste perído e deu quatro assistências.

continua após a publicidade

Danilo já está regularizado e pode fazer sua estreia com a camisa alvinegra, ainda que tenha treinado pouco com o elenco no CT Lonier. O Botafogo volta a campo neste sábado, contra o Corinthians, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo