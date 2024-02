O Nova Iguaçu teve um ótimo início no Cariocão. Com a vitória diante do Vasco, o Laranjão chegou a dez pontos em cinco rodadas, se mantendo no grupo dos quatros primeiros da tabela. A equipe da Baixada Fluminense volta a campo no próximo sábado, diante do Botafogo, no Estádio Bezerrão.