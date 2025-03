Bahia e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em partida atrasada da quarta rodada da Copa do Nordeste. As equipes têm escalações definidas para o duelo que vale a liderança do grupo B da competição.

Após seis rodadas, o Esquadrão de Aço e o Vozão estão empatados com dez pontos - junto ao CSA - na liderança da chave. Contudo, os baianos têm dois jogos a menos, enquanto os cearenses devem uma partida (que será cumprida nesta quarta).

Desta forma, o vencedor do confronto na Fonte Nova se isolará na ponta da tabela. Em caso de empate, o Tricolor seguirá em primeiro lugar por conta do saldo de gols, enquanto o Alvinegro assumiria a segunda colocação.

Escalações de Bahia e Ceará

Campeões estaduais no fim de semana, Bahia e Ceará têm mudanças para o duelo desta quarta-feira (26). No entanto, enquanto o Esquadrão vai a campo com uma equipe praticamente reserva, o Vozão mesclou titulares e suplentes entre os 11 iniciais.

Assim, o técnico Rogério Ceni definiu o Tricolor com: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor e Cauly; Kayky e Luciano Rodríguez.

Por sua vez, Léo Condé escalou o Alvinegro com a seguinte equipe: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nícolas; Rômulo, Fernando Sobral, Lourenço e Lucas Mugni; Aylon e Pedro Raul.

