Atlético-MG perde ídolo histórico para o Goiás

(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 09:46 • Rio de Janeiro

O Goiás anunciou, nesta terça-feira, a contratação do técnico Vagner Mancini. No entanto, essa movimentação teve efeitos em Belo Horizonte. Isso porque o ex-zagueiro e ídolo do Atlético-MG, Réver, também vai para o clube alviverde.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em postagem nas redes sociais, o clube goiano confirmou a chegada de Réver como auxiliar técnico.

-O Goiás Esporte Clube comunica que Vagner Mancini é o novo técnico para a sequência da temporada. Junto a ele, chegam os auxiliares Réver e Cláudio Andrade e o preparador físico Lucas Itaberaba. Mancini e sua comissão técnica iniciam os trabalhos no clube já nesta quarta-feira (7).

O ex-jogador era funcionário do Atlético-MG mesmo após encerrar a carreira. O ex-atleta atuava como coordenador de transição, ajudando jovens atletas que caminhavam para o futebol profissional, e agora vai para o Alviverde ajudar Mancini, com quem já trabalhou no Paulista.

Após encerrar a carreira como atleta, no fim de 2023, Réver seguiu com os estudos para se tornar treinador e tentar a licença PRÓ da CBF. Como jogador do Atlético, o ex-defensor conquistou 12 títulos com o Atlético em duas passagens, entre eles Copa Libertadores em 2013, Brasileirão e Copa do Brasil em 2021.