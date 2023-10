Uma rodada perfeita foi a última para o Atlético-GO. Não apenas venceu a Ponte Preta, mas os resultados de seus rivais ‘conspiraram’ para que o Dragão finalmente chegasse ao G-4, indo parar no terceiro lugar, com 56 pontos ganhos, e se afirmando de vez como candidato ao acesso para a Série A. Com mais um confronto contra times da parte de baixo da tabela à vista, a equipe comandada por Jair Ventura terá a volta de Baralhas, que esteve suspenso no confronto contra a Macaca, mas pelo mesmo motivo, ficará sem contar com Bruno Tubarão. Fora isto, o time deverá ir com a mesma formação da última rodada.