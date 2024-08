Atlético-GO vence Juventude com arbitragem polêmica

Duelo foi marcado por reviravoltas (Foto: Divulgação/Brasileirão)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 18:49 • Goiânia (GO)

O Altético-GO venceu o Juventude por 2 a 1, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em confronto válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Os gols do Dragão foram marcados por Jan Hurtado e Alejo Cruz, enquanto o gol do Papo foi de Diego Gonçalves.

A partida foi marcada pela participação da arbitragem. Aos 35 minutos do segundo tempo, Bruno Tubarão, jogador do Atlético-GO, foi expulso por reclamação, além do cartão vermelho para Zé Marcos, jogador do Juventude, aos 51 minutos do segundo tempo.

Logo aos dois minutos da segunda etapa, após boa jogada de Campbell, Janderson finalizou e o rebote caiu nos pés de Hurtado, que finalizou para o fundo das redes e abriu o placar. O gol do Juventude saiu aos 45 minutos com cabeçada de Diego Gonçalves.

Nos acréscimos do segundo tempo, Jorginho foi derrubado dentro da área por Jean Carlos, e o juiz marcou pênalti. O uruguaio Alejo Cruz foi para a cobrança e superou o goleiro Gabriel para dar a vitória ao Atlético: 2 a 1.

Atlético-GO bate o Juventude e conquista a segunda vitória seguida na Série A (Foto: Heber Gomes/AGIF)

Na entrevista pós-jogo, Alan Ruschel reclamou da arbitragem da partida:

- É ruim estar aqui toda vez falando de arbitragem. Não pode, cara, o árbitro errar tanto quanto ele errou hoje. O número 8 deles era para ser expulso. Ele me falou que em vantagem não pode aplicar o cartão amarelo. Ele seria expulso no primeiro tempo e ia mudar totalmente o jogo. A gente teve erros? Teve. Não vamos nos esconder - disse o lateral.

O Atlético-GO respira na luta contra o rebaixamento na 20º posição ainda, enquanto o Juventude fica no meio da tabela.