O jogo ficou sonolento até o final. Com gol ajustado no início, o Dragão teve a bola na rede confimada pelo VAR e só administrou o resultado até o fim. Quando a Macaca foi para o desespero, pois precisava do resultado em casa para se afastar da zona de rebaixamento, acabou dando espaços e viu o Atlético-GO ampliar o placar praticamente no último lance da partida.