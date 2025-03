Athletico x Azuriz: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Paranaense

Neste sábado (8), Athletico e Azuriz se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. A bola está prevista para rolar às 16h (de Brasília) e o jogo acontecerá na Arena da Baixada, em Curitiba. A transmissão da partida será exclusiva dos canais RICtv Record (TV aberta), NSports (streaming) e Rede Furacão (streaming).

Na ida, Gralha Azul e Furacão empataram em 0 a 0 no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco. Novo empate leva a decisão para as penalidades. Quem se classificar pega o vencedor do confronto Coritiba x Maringá - o Dogão ganhou do Coxa de 2 a 0, na ida, em casa.

O Athletico terminou a primeira fase na vice-liderança, com 22 pontos, por conta do saldo de gols. O time rubro-negro está invicto há 10 jogos na temporada, sendo cinco vitórias e cinco empates. A única derrota rubro-negra no estadual foi justamente para o Azuriz por 1 a 0, em Pato Branco, na terceira rodada.

O Azuriz fechou a fase inicial na sétima colocação, com 15 pontos. A Gralha Azul teve cinco vitórias e seis derrotas em 11 jogos, sem empatar nenhuma vez. O primeiro empate foi no duelo de ida das quartas de final. Para o jogo da volta, a equipe tem novo técnico: Cícero Júnior.

Luiz Fernando em jogo Azuriz x Athletico. Foto: José Tramontin/Athletico

Tudo sobre o jogo entre Athletico e Azuriz (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X AZURIZ

QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: sábado, 8 de março, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba;

📺 Onde assistir: RICtv Record (TV aberta), NSports (streaming) e Rede Furacão (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Maurício Barbieri)

Mycael; Dudu (Palacios), Tobias Figueiredo, Léo Pelé e Fernando; Raul, Felipinho e Zapelli; Isaac, Luiz Fernando e Velasco (Mastriani).

AZURIZ (Técnico: Cícero Júnior)

Vitor Hugo; Williams Bahia, Ary Lima, Brunão (Samir), Lucas Adell e Matheus Oliveira; Cerezo e Galvan; Edinho, Wallisson e Matheus Guimarães.