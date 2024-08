Atacante do Bahia rebate favoritismo do Flamengo na Copa do Brasil: ‘Podem falar’

Everaldo está confiante para o confronto entre Bahia e Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Tiago Caldas /EC Bahia)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 19:51 • Salvador (BA)

Atacante do Bahia, Everaldo rebateu a euforia dos torcedores do Flamengo que acreditam em um favoritismo do Rubro-Negro no confronto pela Copa do Brasil. Em coletiva, o centroavante afirmou que o Tricolor lutará pela classificação.

- Eles podem falar, fazer o que quiserem, porque torcedor é assim. A gente entende, é normal. Mas a gente vai resolver dentro de campo, são 11 contra 11, Flamengo é um grande time, nós também somos. E pode ter certeza que a gente vai para buscar a classificação.

Na sequência, Everaldo elogiou a equipe de Tite e relembrou a derrota sofrida no 1º turno do Campeonato Brasileiro. No entanto, o atleta pediu foco no duelo com o Botafogo, no fim de semana.

- Com certeza, vai ser um grande duelo, a gente está preparado para esse jogo. O Flamengo é um grande time, mas também somos. Vimos no primeiro duelo, pelo Brasileiro, infelizmente não conquistamos o triunfo, mas foi um bom jogo. Agora é Copa do Brasil, mata-mata, mas a gente fala pouco porque o mais importante é o jogo de domingo.

Na próxima semana, o Bahia recebe o Flamengo na Fonte Nova pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo ainda não possui uma data exata e está pendente de uma definição da CBF.