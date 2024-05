Associação de Árbitros decide ir ao STJD por conta de declarações de dirigente do Flamengo e Felipe Melo

Bruno Spindel e Marcos Braz questionaram decisões recentes da arbitragem contra o Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 15:54 • Rio de Janeiro (RJ)

A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut) comunicou que pedirá a punição de Bruno Spindel, Diretor Executivo do Flamengo, e Felipe Melo, zagueiro do Fluminense. Ambos os personagens reclamaram das arbitragens de seus respectivos jogos e colocaram a lisura do Brasileirão em xeque.

No duelo entre o Tricolor e o Atlético-MG, o camisa 30 reclamou de uma aplicação de cartão amarelo dada por Raphael Claus após uma falta dura em Otávio. O atleta disse que "John Textor tem razão", em relação as acusações do dono do Botafogo com relação a manipulação de jogos no país.

Além disso, Bruno Spindel reclamou veementemente da arbitragem de Paulo Cesar Zanovelli no confronto entre Flamengo e RB Bragantino. No fim da partida, o dirigente afirmou que as acusações de fraudes e roubos estão prejudicando o Rubro-Negro.

- Outra acusação que também não pode passar é a do diretor do Flamengo, Bruno Spindel. No jogo Bragantino x Flamengo, se revoltou contra a atuação de Paulo Cesar Zanovelli dizendo que o Flamengo está sendo prejudicado e que a arbitragem favorecerá o clube que acusá-la de roubo, fraude, assalto, colocando pressão nos árbitros e dessa forma garantindo resultado favorável à sua equipe.

No fim, a Abrafut defendeu a arbitragem do país e afirmou que os profissionais estão sendo usados como "cortina de fumaça" por conta dos resultados em campo. E reclamou do comportamento de jogadores e comissões técnicas.

- Vai ser impossível termos um futebol de qualidade tanto para os membros que trabalham nessa modalidade, quanto para os torcedores e espectadores se todas as insatisfações forem justificadas pela injusta desconfiança, descrença, suspeita e incredulidade em cima do trabalho da arbitragem. A Abrafut, em defesa dos seus árbitros, entrará com uma notícia de infração no STJD.

Com isso, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva fará uma avaliação com relação a uma infração no Código Brasileiro de Justiça Desportivo (CBJD). A Corte pode ouvir testemunhas e realizar diligências.