Bruno Spindel e Bruno Henrique detonam arbitragem do Brasileirão: ‘Sempre contra o Flamengo’

Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 20:52 • Bragança Paulista (SP)

Diretor Executivo do Flamengo, Bruno Spindel detonou a arbitragem do Brasileirão após o empate entre o Rubro-Negro e o RB Bragantino, em Bragança Paulista. O dirigente lembrou das recentes pressões exercidas por John Textor, dono do Botafogo, e questionou a lisura da competição.

- Um presidente de um clube diz que tem roubo, que tem fraude, que tem manipulação. Outro diz que tem assalto. E jogo após jogo, os árbitro acuados vão prejudicando o Flamengo. A falta de critério é sempre contra o Flamengo. Eu não consigo achar que isso é normal, que não tenha algo por trás. E quem grita mais, quem fala que tem roubo, que tem assalto, é que é beneficiado. Vamos ter que falar que tem roubo, que tem manipulação, que tem ordem de cima? Vamos ter que falar isso para respeitarem o Flamengo. A CBF tem que esclarecer. O que está acontecendo é um absurdo.

Assim como o dirigente, Bruno Henrique também reclamou do VAR, que foi responsável pela anulação da expulsão de Luan Cândido por uma falta de De La Cruz na origem da jogada. Além disso, os jogadores pediram um pênalti em cima de Luiz Araújo na reta final da partida quando o jogo estava empatado.

- A gente não quer ficar falando de arbitragem, mas não tem como. Vão falar que é mimimi. Contra o Flamengo, tudo é diferente. Hoje tivemos um lance em que não houve falta, mas ele (árbitro) foi no VAR e tirou o cartão vermelho. No final, um lance duvidoso (suposta falta sobre Luiz Araújo na área), ele não marcou e o VAR não chamou. Semana passada teve falta no Fabrício (Bruno) e eles não deram. Eles colocam profissionais para ajudar e eles não conseguem fazer o simples. É lamentável.

Com o resultado, o Flamengo voltou ao G4 de forma provisória no Campeonato Brasileiro, mas segue sem vencer pela terceira rodada consecutiva. Além de Bruno Henrique e Bruno Spindel, Tite e parte de sua comissão técnica também condenaram a arbitragem ao fim da partida.