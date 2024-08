Botafogo x Palmeiras: árbitro escolhido já foi suspenso por ‘erro grave’ pela Conmebol

Foto: AFP







Escrito por Lucas Gomes e Thayuan Leiras • Publicada em 12/08/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O confronto entre Botafogo e Palmeiras, pela Libertadores, já começou, pelo menos fora do campo. Cercado de polêmicas, principalmente em relação à arbitragem, o embate entre as equipes ganhará mais um ingrediente, principalmente no jogo desta quarta-feira (14), no Nilton Santos. O árbitro do jogo será Esteban Ostojich, conhecido por uma polêmica num jogo entre Brasil e Argentina. Relembre!

A polêmica envolvendo o árbitro aconteceu em uma partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 entre Brasil e Argentina, realizada no dia 16 de novembro de 2021, em San Juan, Argentina. Esse jogo, que terminou em 0 a 0, foi marcado por um lance controverso que gerou bastante discussão e levou à suspensão dos árbitros envolvidos.

O Lance Controverso

O lance aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. O zagueiro argentino Nicolás Otamendi atingiu o atacante brasileiro Raphinha com o cotovelo em uma disputa de bola. O golpe foi claro e deixou Raphinha com um corte na boca, o que exigiu atendimento médico. O impacto da jogada foi forte e imediatamente gerou reclamações dos jogadores brasileiros, que pediram a expulsão de Otamendi.

Otamendi acerta cotovelada em Raphinha durante o jogo entre Brasil e Argentina (Marcos Brindicci)

Decisão da Arbitragem

No entanto, o árbitro Esteban Ostojich decidiu apenas punir Otamendi com um cartão amarelo. Mais surpreendente foi o fato de que o VAR, operado por Andrés Cunha, não recomendou a revisão do lance, o que poderia ter resultado em uma expulsão direta por jogo violento.

Repercussão

A decisão de não revisar o lance gerou uma grande controvérsia. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) protestou formalmente junto à Conmebol, argumentando que a não utilização do VAR foi um erro grave que comprometeu a justiça do jogo.

Consequências

A Conmebol, após revisar o caso, decidiu suspender tanto Esteban Ostojich quanto o árbitro de VAR, Andrés Cunha, por tempo indeterminado, reconhecendo que houve falhas significativas na condução do lance. Em seu comunicado, a Conmebol mencionou que os árbitros não exerceram o uso adequado da tecnologia disponível e não aplicaram as regras de forma correta, prejudicando o andamento justo da partida.

