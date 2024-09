Anderson Daronco apita clássico da 26ª rodada do Brasileirão

(Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 00:03 • Rio de Janeiro

Um dos principais árbitros do futebol brasileiro, Anderson Daronco está escalado para apitar um clássico da 26ª rodada do Brasileirão. O profissional será o responsável por conduzir a partida entre Botafogo e Corinthians, na noite deste sábado (14), às 21h, no Nilton Santos.

Esse será o terceiro jogo do Glorioso em que Daronco é o árbitro. Curiosamente, o gaúcho apitou duas vitórias do Fogão neste Brasileirão: por 1 a 0, contra o Corinthians, no primeiro turno, e o também 1 a 0 sobre o Palmeiras.

O retrospecto do Botafogo em jogos apitados por Daronco é bom, com sete vitórias nos últimos nove jogos.