Artilheiro do Vasco, Vegetti fala sobre Copa do Brasil: ‘Obrigação de levantar uma taça’

Vegetti foi autor do do gol do Vasco no empate contra o Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 13:42 • Rio de Janeiro

O Vasco tem cerca de dez dias para se preparar para a partida mais importante da temporada até aqui. No sábado (19), o Cruz-Maltino enfrenta o Atlético-MG em São Januário pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Para buscar a classificação, os vascaínos precisarão reverter a desvantagem de um gol no placar. Para isso, o clube tem o artilheiro da competição: Pablo Vegetti.

▶️ Libertadores? Sul-Americana? Confira as chances do Vasco no Brasileirão

▶️ A-CAP coloca todos os clubes da 777 à venda, incluindo o Vasco

Em entrevista ao jornalista Fred Bruno, para o portal ge, o argentino falou sobre se tornar ídolo do Vasco e exaltou a torcida do Cruz-Maltino.

– Eu falo que para ser ídolo, você tem que fazer muitas coisas. Eu não me considero ídolo. Considero que a torcida tem muito carinho comigo e com a minha família. O que é muito bom. Fico muito feliz por isso. Muita responsabilidade para mim, mas eu não falo que eu sou ídolo. O caminho que eu faço aqui no Vasco vai marcar no dia de amanhã e vai definir se sou ídolo ou não. Os torcedores vão falar.

Vegetti completou pouco mais de um ano vestindo a camisa do Vasco, e relatou a diferença de momento do clube desde sua chegada até o atual, disputando uma semifinal de Copa do Brasil. Para o jogador, conquistar um título pelo Cruz-Maltino, se tornou uma obrigação para os jogadores do elenco.

– Eu acho que a gente ainda não se deu conta do que está fazendo aqui no Vasco. Quando eu cheguei, o Vasco estava com 9 pontos, quase rebaixado. Superamos isso. Começamos o ano muito turbulento. A gente não estava bem, e agora de repente, estamos na semifinal da Copa do Brasil, brigando para uma classificação em uma copa internacional no Brasileirão e longe do rebaixamento. A gente não se dá conta mais. A gente sabe que o que a gente está jogando é muito importante e é um prêmio que a gente sente a obrigação de levantar uma taça com essa camisa.

Vegetti marca o gol do Vasco em partida contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela Copa do Brasil. (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Antes do duelo decisivo na competição de mata-mata, o Vasco ainda enfrenta o São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão, na quarta-feira (16), no estádio Brinco de Ouro, às 21h45 (de Brasília). O Cruz-Maltino vem de quatro jogos sem vencer e precisa conquistar os três pontos para continuar brigando na parte de cima da tabela.