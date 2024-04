Zagueiro mira quatro finais para alcançar acesso por time que revelou Cristiano Ronaldo

Paulo Vitor mira acesso à elite do futebol português com Nacional (Foto: Divulgação/Nacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 14:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Paulo Vitor chamou a atenção do Nacional, de Portugal, em 2022, quando atuava pelo Botafogo-PB, e há pouco mais de um ano veste a camisa do time da Ilha da Madeira, que revelou Cristiano Ronaldo. Ao fim desta temporada, o brasileiro pode ser corado com o acesso à elite do futebol no país. Com a equipe na vice-liderança da segunda divisão do campeonato, restam mais quatro ‘decisões’ para atingir o objetivo.

Com 59 pontos, o Nacional vai ter pela frente Belenenses (fora), Porto B (casa), Tondela (fora) e Mafra (casa). Os dois primeiros colocados da Liga Portugal 2 conseguem o acesso direto, enquanto o 3º colocado vai disputar um playoff contra o 16º da primeira divisão.

- Serão jogos difíceis, decididos nos detalhes, porém confio bastante no nosso elenco por tudo que apresentou até aqui. Com certeza continuaremos trabalhando forte para alcançar as vitórias, com muito empenho e dedicação. Deixaremos a nossa vida em campo para conquistar o acesso e coroar o belíssimo trabalho que todos vêm fazendo no Nacional - comentou Paulo Vitor.

Nesta segunda-feira (22), o time do zagueiro deu mais um passo para alcançar a meta. Jogando em seus domínios, o Nacional venceu o Benfica B por 3 a 1. Paulo Vitor é titular e já atuou em 28 das 30 partidas da equipe na competição.

- Foi uma vitória importantíssima para continuarmos na briga pelo acesso. A gente fez valer o fator casa com o apoio da torcida, que tem sido determinante na nossa campanha até aqui - finalizou o ex-jogador do Botafogo-PB, que tem ainda quatro jogos na Taça de Portugal e três na Taça da Liga nesta temporada.

