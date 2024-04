Zagueiro brasileiro do Zenit mira decisão importante na final da temporada no país

(Foto: Divulgação / Zenit)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 09:32 • São Petersburgo (RUS)

Com um elenco recheado por nove atletas e um auxiliar técnico brasileiros, o Zenit pode conquistar o sexto título seguido do Campeonato Russo ao fim desta temporada. Líder da competição, o time vive uma grande fase e ainda pode levantar mais um troféu: a Copa da Rússia. Um dos jogadores da equipe é Rodrigão, que foi revelado pelo Atlético-MG. Ele projetou a reta final para o time de São Petersburgo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Espero continuar ajudando a equipe a tomar poucos gols e colaborando com os meus companheiros para que no final tudo dê certo. A gente vem lutando a temporada toda para sermos felizes ao final dela - comentou Rodrigão.

Enquanto o Zenit está no topo do Russo com 47 pontos a sete rodadas do fim, o time se classificou na última quarta-feira para a final da Copa da Rússia após superar o Spartak Moscou. O jogo de ida foi 2 a 1, enquanto a partida de volta em casa terminou 0 a 0. O adversário na decisão será o CSKA nos dias 1 e 15 de maio, respectivamente.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Sabemos que vão ser dois jogos muito difíceis. Temos que ser inteligentes nos 180 minutos para conseguir o nosso objetivo. Vamos trabalhar muito nos próximos dias para levantar a taça - afirmou.

(Foto: Divulgação / Zenit)

Além de Rodrigão, o Zenit conta com os seguintes brasileiros dentro de campo: lateral-esquerdo Douglas Santos (ex-Atlético-MG), lateral-direito Mário Fernandes (ex-Grêmio), zagueiro Nino (ex-Fluminense), meias Wendel (ex-Fluminense) e Gustavo Mantuan (ex-Corinthians), além dos atacantes Artur (ex-Palmeiras), Claudinho (ex-Red Bull Bragantino) e Pedro (ex-Corinthians). Já o auxiliar técnico William de Oliveira, que nasceu em São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo, tem a missão de também comandar os atletas.

- É muito bom para nós termos tantos brasileiros. Nos ajudamos e estamos sempre juntos fora de campo também. Isso com certeza reflete no nosso entrosamento e rendimento dentro de campo, facilita a nossa comunicação e sempre deixamos o clima muito alegre como nós gostamos - finalizou.