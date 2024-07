Yan Couto na mira do Dortmund e James de volta à Espanha: veja as últimas notícias do mercado europeu

Yan Couto Brasil Seleção (Foto: Vitor Silva/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 12:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Já de olho no início da temporada, os clubes europeus seguem firmes no planejamento. Agora, há poucas semanas do começo dos jogos, o mercado segue aquecido. Confira as principais novidades!

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Yan Couto na mira do Dortmund

Vinculado ao Manchester City e atualmente no Girona, o lateral Yan Couto está na mira do Borussia Dortmund. O time da Alemanha já sinalizou com uma proposta na casa dos 25 milhões de euros pelo atleta.

Yan Couto Brasil Seleção (Foto: Vitor Silva/CBF)

James Rodriguez a caminho do Celta

De saída do São Paulo, James Rodriguez desperta o interesse do Celta de Vigo, da Espanha. Acertando os últimos detalhes da rescisão com o Tricolor Paulista, o colombiano chegaria de forma gratuita à Espanha.

Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Amadou Onana, do Everton para o Aston Villa

Destaque do Everton na última Premier League, Onana trocou os Toffes pelo Aston Villa. A quantia paga foi de 59 milhões de euros.

(Foto: JACK GUEZ / AFP)

Caleb Wiley, do Atlanta para o Chelsea

Tido como uma das jóias da MLS, Caleb Wiley deixou o Atlanta United e acertou com o Chelsea. Os valores ultrapassaram os 10 milhões de euros.

Foto: Divulgação

Takefusa Kubo, da Real Sociedad para o Liverpool

Grande nome do futebol japonês atualmente, Kubo pode trocar a Real Sociedad pelo Liverpool nos próximos dias. O acordo pode chegar a 64 milhões de euros.