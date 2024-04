Xavi fica no Barcelona? Entenda a situação do treinador

(Foto: Tiziana FABI / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/04/2024 - 11:30 • Barcelona (ESP)

Xavi Hernández, técnico do Barcelona, concedeu entrevista coletiva pré-jogo entre Barcelona e Cádiz, por La Liga, e o ex-jogador foi ríspido ao ser perguntado sobre sua permanência no comando da equipe. Após a derrota da sua equipe por 5 a 3 em casa diante do Villarreal, no dia 27 de janeiro, O espanhol anunciou que deixaria o Barcelona ao final da temporada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mesmo mantendo a equipe catalã invicta desde janeiro e vencendo o Paris Saint Germain na última quarta-feira (10), nas quartas de final da Champions League, Xavi segue com o plano de deixar o cargo técnico do Barça. Segundo informações de Fabrizio Romano, o presidente Joan Laporta deixou claro que planeja fazer o treinador mudar de ideia até o final de maio, pouco tempo antes do início do verão.

- Depois da decisão, há mais tranquilidade no ambiente. O clube e eu sabemos que tenho prazo de validade. Foi uma decisão acertada, se não, teria sido mais difícil. Ganhamos paz de espírito. Com a decisão tomada, eu tinha certeza que estaríamos assim. Se não tivesse decidido, neste momento nós não estaria competindo - Xavi sobre saída ao fim da temporada.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Temos trabalhado da mesma forma, cuidando dos detalhes, olhando para qualquer cenário. Nada mudou. A equipe está numa dinâmica muito positiva e eles acreditam nisso. Devemos aproveitar a dinâmica positiva. Eles estão trabalhando bem, isso é evidente - acrescentou.

(Foto: PAU BARRENA / AFP)

O ex-jogador também comentou sobre os brasileiros Raphinha, elogiando sobre o último jogo contra o PSG, e Vitor Roque, afirmando dar mais minutos ao jogador de 19 anos na partida contra o Cádiz neste sábado (13).

- Foi o que vimos outro dia. É intenso, cria perigo por dentro, ele (Raphinha) um dos melhores no ataque ao espaço. Trabalhamos excelentemente na preparação física. Corremos mais que o PSG e nossa preparação tem muito mérito. Estou muito satisfeito, não há debate.

- Ele (Vitor Roque) pode nos dar muito, embora participe pouco. Amanhã com certeza terá minutos. Devemos aproveitar seus movimentos no espaço.