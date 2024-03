Xavi afirma que PSG é ‘favorito’ nas quartas da Champions League

(Foto: PATRICK T. FALLON / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 11:32 • Barcelona (ESP)

O treinador do Barcelona, Xavi, concedeu entrevista coletiva neste sábado (16) antes da partida contra o Atlético de Madrid pela 29° rodado do Campeonato Espanhol. O ex-jogador e lenda do Barça disse que o Paris Saint-Germain era o favorito na próxima partida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Os catalães, cinco vezes vencedores da competição, enfrentarão o PSG comandado por Luis Enrique. Mesmo que os franceses ainda busquem conquistar o troféu pela primeira vez, Xavi acredita que são a equipe mais forte.

- Eu daria a eles (PSG) o rótulo de favoritos. Ganhamos mais Ligas dos Campeões, mas a situação econômica em que se encontram, contratando jogadores (em comparação com) o que podemos gastar, não é a mesma situação - disse Xavi em entrevista.

- Eles não vão nos vencer na esperança, no desejo e no sonho, assistimos ao sorteio juntos e os jogadores estão positivos e ansiosos para competir. Temos que mostrar isso em campo, é fácil falar e depois não fazer nada, devemos falar em campo e mostrar nosso talento e valor lá. - completou.

Questionado sobre o confronto contra o Atlético de Madrid, deste domingo na La Liga, Xavi classificou-o como 'vital'.

- O jogo de amanhã, como todos os que restam, é vital pelas circunstâncias de LaLiga. São muito fortes e ainda mais em casa com a ajuda do seu povo. Nós dois chegamos bem e tenho certeza que será um grande jogo. Eles não perderam lá no campeonato desde que fomos na temporada passada, isso mostra o quão difícil é conseguir os três pontos ali - afirmou o treinador.