Xavi abre o jogo sobre futuro de Lewandowski no Barcelona

Lewandowski é o artilheiro do Barcelona na atual temporada (LLUIS GENE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 16:25 • Girona (ESP)

O futuro do Barcelona para a próxima temporada segue em aberto. Com a provável saída de Xavi do comando técnico, se criou uma possibilidade de Lewandowski também deixar o clube, ainda mais com as críticas que vem recebendo por conta das atuações recentes.

Em entrevista coletiva às vésperas do duelo contra o Girona, pela La Liga, Xavi falou sobre a situação do camisa 9, reforçando que o Barça valoriza o atacante e que qualquer decisão será tomada ao fim do calendário europeu.

➡️ Carlo Ancelotti confirma o retorno de estrela do Real Madrid ao time titular

- Críticas ao Lewandowski? Ele tem que entender se a crítica vem de nós, se vem do treinador dele, ou de fora. Valorizamos muito a presença do Robert. Vamos decidir quando a temporada termina - disse.

A resposta de Xavi não demonstrou clareza, já que alguns jogadores do Barcelona já tem a certeza sobre a continuidade no clube ou não, como Sergi Roberto. Perguntado, o treinador espanhol explicou a diferença entre as duas situações.

- O contrato de Sergi Roberto está acabando (junho deste ano) e por isso falei dessa forma, mas o Lewandowski tem vínculo, né?

No Barcelona desde 2022, Lewandowski tem contrato até junho de 2026. Em duas temporadas, o atacante soma 90 jogos, 56 gols e 16 assistências - até o momento.

FUT INTERNACIONAL