Carlo Ancelotti confirma o retorno de estrela do Real Madrid ao time titular

Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 10:16 • Rio de Janeiro (RJ)

A torcida do Real Madrid recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira (3). Afastado após nove meses por lesão, o goleiro Courtois entrará em campo contra o Cádiz, neste sábado (4), pela 34ª rodada da La Liga. Ídolo Merengue, o Belga sofreu com duas lesões no joelho esquerdo nos últimos anos e não entra em campo desde 2023.

- Courtois está bem. Amanhã ele vai jogar. Depois de muito tempo, é uma boa notícia para nós que volte, como Militão. Creio que pode trazer o que tem trazido. Está muito bem e tem muita vontade - declarou o técnico do Real Madrid, em entrevista coletiva.

O goleiro esteve no banco de reservas do Real contra o Bayern, na partida de ida da semifinal da Champions, mas não entrou em campo no empate por 2 a 2. De acordo com Ancelotti, isso não deve mudar e Lunin, que vive boa fase, será mantido como titular na partida do Santiago Bernabéu.

Courtois rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e foi operado em agosto de 2023. O goleiro voltou a treinar em março deste ano, mas, logo nas primeiras atividades, teve outra lesão, no menisco do mesmo joelho, com previsão de dois meses de recuperação.

O retorno de Courtois

Courtois é um dos grandes ídolos recentes da história do Real Madrid. Importante na conquista da Champions de 2021/22, o atleta já entrou em campo em 230 oportunidades com a camisa da equipe, sofrendo 219 gols e ficando 91 partidas sem ser vazado. Além da Orelhuda, o Belga também conquistou um Mundial, duas La Liga's, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.