Os Wolves ocupa a 11ª posição na tabela, com 29 pontos, três a mais do que o rival de logo mais, os Wanderers vinham de três vitórias consecutivas, até empatar com o Brighton, na última rodada da liga. Já o Manchester United é o 10º colocado na classificação, com 32 pontos, três a menos que o West Ham, o sexto colocado, que tem 35 unidades ganhas. A vitória amanhã, para o United, significa a reabilitação na Premier League, visto que, a equipe de Manchester, vem de uma derrota e um empate, nas duas últimas partidas.