Neste domingo (24), às 10h (horário de Brasília), o Wolverhampton recebe o Chelsea no Molineaux Stadium, em Londres, na Inglaterra, jogo válido pela 18ª rodada da Premier League. Os Blues ocupam atualmente a 10ª colocação com 22 pontos na tabela e, se vencer, vão se consolidar de vez na parte de cima da tabela para sonhar com algo grande no segundo turno. Já os Wolves na 13ª posição com 19 pontos e, se triunfar diante do Chelsea, passa a equipe londrina e engatam a terceira marcha rumo a recuperação na Premier League. O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Star+ (Streaming).