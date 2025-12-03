Estêvão titular? Veja a escalação do Chelsea em jogo da Premier League
Enzo Maresca confirmou a titularidade de três brasileiros
Leeds United e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h15 (de Brasília), no Elland Road, em Leeds (ING), pela 14ª rodada da Premier League. Com diversos brasileiros no elenco, Enzo Maresca confirmou a titularidade de João Pedro, como meia, e Andrey Santos, no lugar de Moisés Caicedo, e de Estêvão. Do outro lado, o time da casa irá com Lucas Perri como titular no gol.
Veja a escalação do Chelsea contra o Leeds pela Premier League
Titulares: Robert Sánchez; Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashille, Marc Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández (C); Estêvão, João Pedro; Jamie Gittens; Liam Delap.
Reservas: Filip Jörgensen, Josh Acheampong, Malo Gusto, Reece James, Jorrel Hato, Cole Palmer, Alejandro Garnacho, Pedro Neto, Marc Guiu.
Como chegam os times para a partida?
O Leeds chega pressionado após quatro derrotas consecutivas e ocupando a 18ª posição da tabela. Mesmo mostrando reação contra o Manchester City, a equipe de Daniel Farke ainda luta para sair da zona de rebaixamento. A volta de Bornauw e Stach deve reforçar o time, enquanto Longstaff é baixa certa. Calvert-Lewin e Bijol, bem no último jogo, podem ganhar espaço entre os titulares.
O Chelsea, por sua vez, tenta manter a boa fase mesmo após o empate com o Arsenal. A equipe de Enzo Maresca soma sete partidas invictas e briga pelas primeiras posições da tabela. O técnico não terá Caicedo, suspenso por três jogos, e deve poupar Reece James. Andrey Santos deve ganhar vaga no meio, e Palmer pode retornar ao time titular após dois meses.
Tudo sobre Leeds x Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Leeds United 🆚 Chelsea
14ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro, às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: Elland Road, em Leeds (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming) e canal X-Sports
🕴️ Arbitragem: Darren England (ING)
🚩 Assistentes: Scott Ledger (ING) e Akil Howson (ING)
📺 VAR: Paul Howard (ING)
