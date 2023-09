O volante Julio Romão comemorou o início da caminhada do Qarabag, do Azerbaijão, na Europa League. Na rodada de abertura da fase de grupos, o atual campeão nacional do país venceu o Molde, da Noruega, por 2 a 1. O camisa 6, que passou no Brasil pela base de Athletico-PR e Ponte Preta, vibrou com o começo na competição pelo Grupo H, que ainda tem Bayer Leverkusen, da Alemanha, e Häcken, da Suécia.