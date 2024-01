O Barcelona esteve abaixo tecnicamente e sofria para criar chances claras. O gol de Fermín López no início ajudou o time a se tranquilizar, mas a ampliação do placar só aconteceu na metade do segundo tempo, com Raphinha. O Barbastro diminuiu o marcador para um gol de diferença em duas oportunidades. Vitor Roque entrou no segundo tempo e teve atuação discreta, enquanto Lewandowski balançou as redes de pênalti.