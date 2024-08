Vini Jr., Militão e Rodrygo voltam ao Real Madrid: saiba se brasileiros jogarão contra o Barcelona

Vini Jr. pode jogar clássico de pré-temporada pelo Real Madrid (Foto: Ben Stansall/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 08:00 • Nova Jersey (EUA)

Os brasileiros Vini Jr., Éder Militão e Rodrygo podem reforçar o Real Madrid no clássico diante do Barcelona, que acontece neste sábado (3), às 20h (hora de Brasília), em amistoso de pré-temporada. A partida será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os três jogadores estavam de férias após a disputa da Copa América com a Seleção Brasileira e, por isso, não disputaram o primeiro amistoso preparatório do clube merengue diante do Milan, na quarta-feira (31) - derrota dos espanhóis por 1 a 0 na partida que marcou a estreia de Endrick pelo clube.

Entretanto, não é apenas o time de Carlo Ancelotti que ganhará reforços para a disputa do primeiro "El Clásico" da temporada. Isso porque o Barcelona também deve levar a campo jogadores que tiveram férias prolongadas graças às competições de seleções - Copa América ou Eurocopa. São eles: Raphinha, Koundé, Gundogan, Ter Stegen e Christensen.

Estes jogadores também não participaram do último jogo do clube catalão, diante do Manchester City, empate por 1 a 1 com vitória dos espanhóis nos pênaltis (4 a 1). Vale lembrar que os jogadores que conquistaram a Eurocopa com a seleção espanhola seguem de férias. Também são desfalques jogadores que estão disputando os Jogos Olímpicos pela "Fúria".

Raphinha também disputou a Copa América com a Seleção Brasileira, e pode jogar o clássico diante do Real Madrid (Foto: Franck Fife / AFP)

Vale lembrar que o Barcelona, ao contrário do rival, passa por um momento de reformulação após a saída do técnico Xavi. Para o seu lugar, o clube contratou o alemão Hansi Flick, indicando o desejo por uma ruptura com o estilo de toques curtos e posse de bola que ficou conhecido como "tiki-taka", e a busca por um estilo de jogo mais direto e de pressão constante no adversário.