Vini Jr marca de novo, e Real Madrid atropela Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol

Jogadores do Real Madrid comemoram mais uma vitória pelo Campeonato Espanhol (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 16:59 • Madrid (ESP)

O Real Madrid venceu o Celta de Vigo por 4 a 0 em casa, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols do jogo foram marcados por Vini Jr, Vicente Guaita (contra), Carlos Dominguez (contra) e Arda Güler.

Com este resultado, o Real Madrid volta a ter sete pontos de vantagem sobre o Girona, vice-líder de La Liga, na tabela de classificação. O time de Carlo Ancelotti tem 69 pontos conquistados.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Real Madrid não precisou acelerar muito o jogo para furar a linha de cinco defensores armada pelo Celta de Vigo. Com controle quase que total da posse de bola, o time de Carlo Ancelotti contava com as jogadas individuais de Vini Jr como principal recurso para a criação de jogadas mais agressivas.

E foi justamente o craque brasileiro que abriu o placar do jogo, aos 21 minutos, após se aproveitar de rebote em jogada de escanteio: Rüdiger cabeceou, o goleiro defendeu e Vini só precisou empurrar para dentro.

Na segunda etapa, a tônica do jogo seguiu a mesma. Aos 34 do segundo tempo, em jogada parecida com o lance do primeiro gol, Rüdiger cabeceou forte, a bola bateu na trave e entrou após desviar nas costas do goleiro Guaita. A arbitragem registrou gol contra.

Vini Jr marcou o primeiro gol do Real Madrid contra o Celta de Vigo (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Aos 43 do segundo tempo, mais um gol contra do Celta, dessa vez pelos pés do zagueiro Carlos Dominguez, que perdeu o tempo de bola e desviou um cruzamento vindo do lado esquerdo contra a própria meta.

Já nos acréscimos, a promessa turca Arda Güler marcou seu primeiro gol pelo Real Madrid após receber passe em profundidade no meio dos zagueiros e driblar o goleiro adversário.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O próximo jogo do Real Madrid acontece no sábado (16), às 12h15 (hora de Brasília), pelo Campeonato Espanhol diante do Osasuna.