Com este resultado, os Gunners aumentaram, ainda mais, a distância para o segundo colocado do Grupo B da Champions League, agora com nove pontos, cinco a mais que o PSV. Com dificuldades, o Sevilla está na laterna, com apenas dois pontos. Na próxima rodada, o time de Mikel Arteta vai encarar o Lens, no dia 29 de novembro, às 17h (de Brasília), enquanto, mais cedo, às 14h45 (de Brasília), os espanhóis vão receber o PSV.