VÍDEO: Thomas Tuchel dá chilique em jogo do Bayern de Munique e precisa ser contido durante discussão

Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 16:23 • Heidenheim (ALE)

O técnico Thomas Tuchel perdeu o controle e precisou ser contido em uma discussão com o árbitro na derrota do Bayern de Munique por 3 a 2 para o Heidenheim, pela Bundesliga. O motivo do chilique do treinador foi a marcação de um lateral. Você pode ver o momento no vídeo do topo da página.

Embora exagerada, a reação explosiva do alemão não é por acaso: o Bayern de Munique chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas acabou sofrendo a virada. Os gols do clube da Baviera foram marcados no primeiro tempo por Harry Kane, aos 38, e Gnabry, aos 45.

Pela marcação de um lateral, Thomas Tuchel precisou ser contido durante discussão com o árbitro (Foto: THOMAS KIENZLE / AFP)

A virada começou aos cinco minutos do segundo tempo, com Kevin Sessa. No minuto seguinte, Tim Kleindienst empatou o jogo. Também veio de seus pés o gol da virada, aos 34 minutos da etapa final. Vale destacar que o Heidenheim não vencia há sete partidas.

Com este resultado, além da vitória do Bayer Leverkusen por 1 a 0 sobre o Union Berlin, o Bayern de Munique praticamente dá adeus ao título alemão. Neste momento, a diferença entre as equipes na tabela é de 16 pontos.