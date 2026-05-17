VÍDEO: Jogo na França é encerrado após invasão de torcedores no gramado
Partida entre Nantes e Toulouse foi suspensa por falta de segurança no estádio
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O duelo entre Nantes e Toulouse, válido pela 34ª e última rodada da Ligue 1 foi encerrado de maneira precoce e definitiva neste domingo (17). Uma invasão de campo por parte de torcedores forçou a suspensão da partida no estádio La Beaujoire e encerrou a temporada do clube sob um clima de enorme tensão.
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Aos 22 minutos do primeiro tempo, com o placar ainda zerado, membros da torcida organizada Brigade Loire, situados no setor Tribune Loire, invadiram o gramado. O protesto violento foi motivado pelo rebaixamento já confirmado do Nantes para a segunda divisão francesa.
Durante o ato, os invasores utilizaram artefatos pirotécnicos, como sinalizadores e tochas, além de arremessarem objetos, criando um cenário de total insegurança. Diante da gravidade da situação, a árbitra Stéphanie Frappart interrompeu o confronto imediatamente e ordenou que todos os jogadores descessem para os vestiários em segurança.
Veja os vídeos da invasão:
Despedida ofuscada
A confusão acabou ofuscando o que deveria ser uma noite de homenagens. A partida marcava o último jogo da carreira do técnico do Nantes, o bósnio Vahid Halilhodzic, de 74 anos. Antes do apito inicial, ele havia recebido uma guarda de honra e sido aplaudido de pé por todo o estádio, acompanhado de seu filho e de seus netos.
Contrariando a orientação de buscar refúgio nos vestiários junto aos atletas, Halilhodzic permaneceu à beira do gramado e decidiu enfrentar os invasores. Visivelmente furioso com a atitude dos torcedores em seu jogo de despedida, o veterano encarou o grupo, proferiu insultos contra os que se aproximavam e precisou ser contido pela equipe de segurança do clube. Na coletiva de imprensa, o comandante lamentou os atos da torcida em sua despedida como treinador.
— É triste, é uma vergonha. O clube não merece isso. Um mundo está desmoronando sobre mim — disse o treinador.
Suspensão da partida
As forças policiais de intervenção (CRS) entraram em ação logo em seguida para isolar o setor da arquibancada e afastar os invasores. Após a paralisação, um gabinete de crise foi rapidamente montado, envolvendo membros da Liga Francesa (LFP) e autoridades de segurança pública locais.
Cerca de 40 minutos após a interrupção inicial, o delegado da liga, Olivier Chovaux, confirmou que o confronto estava definitivamente encerrado por ordem da prefeitura. Segundo as autoridades, não havia condições mínimas de segurança para o reinício. Como se tratava da rodada de encerramento, o jogo servia apenas para cumprir tabela, já que o Toulouse ocupava a 10ª posição e também não brigava por mais nenhum objetivo no torneio.
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