Um dos melhores jogadores da Premier League no meio da década, Hazard decidiu sair do Chelsea após a conquista da Europa League em 2019 com 28 anos. Com a saída de Cristiano Ronaldo no ano anterior, Hazard chegou em Madrid para preencher a camisa 7 do Real e um dos pilares do time, mas tudo deu errado. Com muitos problemas físicos, Hazard foi apenas um fantasma de sua versão no Chelsea. O belga ficou no Real Madrid até 2023, saindo por um mútuo acordo e até agora está sem clube. No Real, Eden teve 76 jogos, 7 gols e 12 assistências.