Campeão espanhol na última temporada, o Barcelona conseguiu sua vaga para a próxima edição de Champions, que esteve em risco após a denúncia do Ministério Público da Espanha no Caso Negreira. O clube foi indiciado pelo MP por supostos pagamentos de 7,3 milhões de euros (R$38,3 milhões) entre 2001 a 2018 para José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do comité de arbitragem da Espanha.