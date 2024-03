Saiba onde assistir e as prováveis escalações de Ucrânia x islândia, pela repescagem da Eurocopa (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 08:00 • Breslávia (POL)

Ucrânia e Islândia se enfrentam nesta terça-feira (26), pela repescagem das Eliminatórias para a Eurocopa. A bola vai rolar a partir das 16h45 (hora de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia, em Breslávia (Polônia), com transmissão da ESPN 4 e do Star+.

O vencedor do duelo garante uma vaga no Grupo E do torneio de seleções, ao lado de Bélgica, Romênia e Eslováquia. A Eurocopa terá início no dia 14 de junho.

✅ FICHA TÉCNICA

Ucrânia x Islândia

Eliminatórias para a Eurocopa - Repescagem (jogo único)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 26 de março de 2024, às 16h45 (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal de Breslávia, em Breslávia (Polônia)

📺 Onde assistir: ESPN 4 (TV paga) e Star+ (serviço de streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

UCRÂNIA (Técnico: Serhiy Rebrov)

Andriy Lunin; Yukhym Konoplia, Illia Zabarnyi, Mykola Matviyenko e Vitaliy Mykolenko; Oleksandr Zinchenko, Volodymyr Brazhko e Georgiy Sudakov; Oleksandr Zubkov, Mykhaylo Mudryk e Artem Dovbyk.

ISLÂNDIA (Técnico: Age Hareide)

Hákon Rafn Valdimarsson; Victor Pálsson, Sverrir Ingi Ingason, Daníel Leó Grétarsson e Gudmundur Thórarinsson; Willum Thor Willumsson, Arnór Traustason, Hakon Arnar Haraldsson e Arnór Sigurdsson; Orri Steinn Óskarsson e Albert Gudmundsson.

