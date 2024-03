Alisson abre o jogo sobre futuro na Seleção Brasileira em entrevista exclusiva

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 19:30 • Liverpool (ING)

O goleiro Alisson falou sobre o seu futuro na Seleção Brasileira em entrevista exclusiva, que você pode conferir no vídeo do topo da página. O jogador, que defende a Amarelinha regularmente desde 2015, abriu o jogo sobre o que espera do trabalho de Dorival Júnior à frente do Brasil.

Na sequência, o paredão também respondeu perguntas sobre a Copa do Mundo, competição na qual defendeu a Seleção Brasileira em duas edições (2018 e 2022). Alisson revelou o desejo de ser campeão mundial com a equipe pentacampeã.

Durante o bate-papo, o goleiro também falou sobre o seu trabalho no Liverpool, a saída de Jürgen Klopp do clube, e o desejo de retornar ao Internacional, clube que o revelou, no futuro.

Alisson rfalou sobre seu futuro na Seleção Brasileira em entrevista exclusiva (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

