JORDÂNIA 2x2 COREIA DO SUL

Abrindo o dia na competição, a Coreia do Sul enfrentou a Jordânia no Estádio Al Thumama, mas não correspondeu às expectativas. A equipe comandada pelo alemão Jürgen Klinsmann saiu na frente, em gol de pênalti do craque Heung-min Son, mas sofreu a virada ainda no primeiro tempo, em gol contra de Yong-woo Park e um lindo chute de Al-Naimat. A pressão na segunda etapa fez efeito, mesmo que tardiamente: já nos acréscimos, In-beom Hwang bateu da entrada da área, e Al-Arab acabou desviando contra o próprio patrimônio.