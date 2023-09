Na quadra Lotus, não antes da 1h30 da manhã, Casper Ruud (9º) mede forças com o argentino Tomas Martin Etcheverry (31º) em partida inédita no circuito. Logo depois o número sete do mundo, Jannik Sinner enfrenta o japonês Yoshihito Nishioka (38º). O italiano levou a melhor no encontro único entre os dois, no saibro de Barcelona, neste ano.