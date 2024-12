Treinado por André Jardine, América elimina Toluca e segue vivo na luta pelo tri no México

Na noite deste sábado (30), o Campeonato Mexicano viveu uma rodada de fortes emoções na Liguilla, como é chamada sua fase de mata-mata. Jogando fora de casa, o atual bicampeão América, treinado por André Jardine, derrotou o Toluca, vice-líder da primeira fase, por 2 a 0, com gols de Marcel Ruíz (contra) e Henry Martín.

Com o resultado, o time do treinador campeão olímpico pela Seleção Brasileira em Tóquio 2020 se classificou para as semifinais, em que enfrentará o arquirrival Cruz Azul, que eliminou o Tijuana de maneira dramática, após perder o jogo de ida por 3 a 0.

O duelo com o Cruz Azul, líder da primeira fase do torneio, será um repeteco da final do último Campeonato Mexicano, em maio, vencida pelo América. Desde que chegou ao clube, em junho de 2023, André Jardine já faturou cinco títulos e se tornou o treinador mais vencedor da história do América do México.

De quebra, caso conquiste o tricampeonato consecutivo, Jardine igualará a marca que apenas um treinador, o mexicano Raúl Cárdenas, conseguiu na história, quando levou o rival Cruz Azul a três títulos mexicanos seguidos entre 1972 e 1974.

- Esse grupo já mostrou que sabe jogar a Liguilla e tem a frieza necessária para atravessar as dificuldades de um mata-mata. Estou orgulhoso da história que estamos construindo juntos, mas agora teremos um grande adversário pela frente, que certamente vai querer sua revanche pela última final. Vamos nos preparar e estaremos à altura do desafio - garante André Jardine.

Os jogos de ida e volta das semifinais do Campeonato Mexicano acontecerão entre os dias 4 e 8 de dezembro.