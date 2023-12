Nesta quinta-feira (7), às 17h15 (horário de Brasília), o Tottenham recebe o West Ham no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), em jogo válido pela 15ª rodada da Premier League. Depois da sequência ruim, os Spurs precisam vencer para se manter com esperanças de título. A partida terá transmissão exclusiva do Star+.