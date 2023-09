VOLTANDO AOS CAMINHOS

O Liverpool, por sua vez, também vive um momento melhor do que na última temporada. Os Reds, na segunda colocação, têm cinco vitórias e um empate, também mantendo a invencibilidade intacta. A solidez no campo defensivo melhorou: o time tem a segunda melhor defesa, com apenas cinco gols sofridos. O uruguaio Darwin Núñez vem crescendo de rendimento; Salah segue o mesmo, e as novas contratações (Mac Allister, Szoboszlai, Endo e Gravenberch) contribuem cada vez mais. No raio-x do confronto, o time de Klopp leva a melhor, com 88 vitórias a 48 dos Spurs, e 45 empates.